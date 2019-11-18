Марсель, Франция, , 21:35 — REGNUM Как сообщает прокуратура Марселя, 22-летний мужчина погиб в результате перестрелки, произошедшей вечером 17 ноября в пригороде Марселя городе Ле Розье. Также пятеро человек получили ранения.

Вечером 17 ноября в 13 округе Марселя городе Ле Розье злоумышленники обстреляли припаркованную машину, в которой находились три человека, из автомата Калашникова, сообщает 18 ноября газета Le Figaro.

По информации, предоставленной прокурором Ксавье Тарабо, 22-летний мужчина, находившийся в машине скончался на месте. У него, как стало известно, имелась судимость. На месте преступления были обнаружены 28 гильз калибра 7,62. Пятеро человек получили ранения и были госпитализированы.

Согласно предварительной информации, собранной полицией Марселя, предполагаемые преступники были замечены в автомобиле Renault Mégane. Транспортное средство, подходящее под описание позже найдено сожжённым.

15 сентября в городе Ле Розье уже было совершено вооруженное нападение, в результате которого были ранены восемь человек.