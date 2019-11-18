Курган, , 22:00 — REGNUM Пожилую 81-летнюю женщину спасли из полыньи на реке Тобол спасатели города Кургана. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

Информация о попавшей в полынью пенсионерке поступила в региональное ведомство 18 ноября. Очевидец сообщил, что женщина, переходившая реку Тобол по некрепкому льду, провалилась в воду.

Спасатели в гидрокостюмах сумели подобраться ползком к пенсионерке, вытащить её, уложить на щит и доставить на берег. На берегу женщину посадили в обогреваемый автомобиль, сняли с неё мокрую одежду и передали в руки медицинским работникам.

В общей сложности, женщина пробыла в ледяной воде около 15 минут. Остаться на плаву ей помогла верхняя одежда, надувшаяся как пузырь в момент падения в ледяную воду и ставшая своеобразным спасательным жилетом для пенсионерки.

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