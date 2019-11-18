Екатеринбург, , 21:03 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали гражданина, который угрожал взорвать Храм-на-Крови. Ролик с угрозами появился на видеохостинге Youtube.

В своём обращении гражданин назвал свои имя и фамилию, а также паспортные данные. Задержан он был по месту своего проживания.

Как пояснил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, реальной угрозы «террорист» не представляет. По словам родственников задержанного, в последнее время он ведёт себя неадекватно.