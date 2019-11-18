Москва, , 21:56 — REGNUM Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля со зданием на севере Москвы. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла вечером 18 ноября на улице Пасечной. Водитель легкового автомобиля Renault протаранил одноэтажную постройку.

В результате ДТП, по предварительной информации, погибли два человека, ещё один был госпитализирован с травмами.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины на западе Москвы, попавшей под автобус, который водитель забыл поставить на ручной тормоз.

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