Стокгольм, , 21:25 — REGNUM Прохожие нашли человека с кровоточащими травмами на различных участках тела в одном из центральных районов Стокгольма Васастане. Сообщается, что он также был ранен ударом мачете по голове. Об этом 18 ноября заявила шведская газета Fria Tider.

«Пострадавший мужчина сказал, что на него напал неизвестный человек с ножом большего размера. Все еще остается неясным, как злоумышленнику удалось покинуть место преступления», — написала полиция Стокгольма на своем официальном сайте.

По словам другого шведского издания Expressen, преступник покинул место происшествия на автомобиле, а используемое орудие преступления — большой мачете.

Пострадавший мужчина, которому за пятьдесят, был доставлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Полиция заявила, что она намерена проверить камеры наблюдения поблизости места совершения преступления и провести домовой обход возле места происшествия.