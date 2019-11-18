Хельсингборг, Швеция, , 21:01 — REGNUM 18 ноября в Хельсингборге произошел взрыв бомбы на территории школы. По последним сообщениям, пять машин скорой помощи прибыли на место трагедии, два человека были доставлены в больницу. Об этом 18 ноября сообщила шведская газета Fria Tider.

Около часа после полудня 18 ноября в отделение местной полиции поступило сообщение о том, что в окно школы в Хельсингборге был брошен некий предмет, а затем раздался сильный взрыв.

«Орудие преступления было описано как объект, напоминающий по своей форме бутылку. Пока неясно, чем было наполнено взрывное устройство», — сообщила местная полиция на своем сайте.

На место происшествия были вызваны саперы, чтобы убедиться, что ничего опасного после детонации не осталось. Ученики школы, где произошел взрыв, были эвакуированы из здания. На данный момент два человека находятся в больнице. Степень тяжести полученных ими травм остается неизвестной.