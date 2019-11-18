Руан, Франция, , 21:38 — REGNUM Прокуратура Парижа открыла уголовное дело по обвинению во взломе и попытке вымогательства в киберпространстве.

После кибератаки, которая 15 ноября серьезно нарушила работу систем больничного центра в Руане, по сообщению газеты Le Monde, 18 ноября Прокуратура Парижа открыла расследование по выяснению обстоятельств произошедшей атаки.

Прокуратура признает серьезность ситуации, в деле фигурируют обвинения во взломе государственных компьютерных систем организованной группировкой, а также в вымогательстве и попытке вымогательства. Проведение расследования поручено специализированному отделу по киберпреступлениям полиции и отделу судебной полиции Руана.

Для осуществления помощи в проведении расследования Национальное агентство по кибербезопасности (ANSSI) направило своих агентов в Руан.