Усинск, Коми, , 20:43 — REGNUM 26-летний житель Усинска признан виновным в истязании своей беременной сожительницы. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском СУ СКР, на приговор повлияли семь эпизодов угрозы убийством.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году мужчина привез в Усинск девушку 1999 года рождения из Закавказья. Вместе они стали жить в общежитии, где на протяжении трех лет он ее регулярно избивал, в том числе и во время ее беременности, в том числе в период, когда она была еще несовершеннолетней. Применение силы сопровождалось угрозами убийством.

Приговором суда усинец отправлен в исправительную колонию общего режима на 5,5 лет.