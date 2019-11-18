Тула, , 20:14 — REGNUM Восемь человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с пассажирами и автоцистерны, гружёной битумом, в Тульской области. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17:20 мск на 196 км автодороги М-4 «Дон», в Веневском районе. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Hyundai Starex допустил столкновение с ехавшей впереди него автоцистерной DAF, перевозившей битум.

В результате столкновения пострадал водитель микроавтобуса и семь его пассажиров. Уточняется, что микроавтобус не является рейсовым. Детей среди пострадавших нет. Четверо пострадавших получили необходимую медицинскую помощь на месте ДТП, ещё четверо были госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Сотрудники ГИБДД проверяют все обстоятельства аварии. Разлива битума из автоцистерны не произошло, движение на участке автотрассы нарушено не было.

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