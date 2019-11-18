Ижевск, , 20:13 — REGNUM Двое рабочих погибли при обвале грунта во время проведения коммуникаций к строящемуся дому в Ижевске. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Удмуртии.

Инцидент произошёл 18 ноября около 16:00 (15:00 мск) на улице Фруктовой. При проведении коммуникаций к строящемуся жилому дому произошёл обвал грунта в котловане. В момент обвала грунта в траншее находились два человека. На настоящий момент тело одного из них уже извлечено из-под завалов.

На месте происшествия работают спасатели ГУ МЧС по региону. К поисково-спасательным работам привлечены 41 человек и 11 единиц техники.

По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Ведётся расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в Башкирии по факту гибели рабочего в результате обвала грунта при строительстве водопровода.

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