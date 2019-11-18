Тбилиси, , 19:46 — REGNUM В больницы Тбилиси поступили 3 человека, пострадавшие при разгоне акции. Один из пострадавших — полицейский. Об этом 18 ноября сообщили в министерстве здравоохранения Грузии.

«Экипажи скорой помощи доставили в медицинские учреждения трех пациентов. Среди них один полицейский с ранением в области головы, он доставлен в Кавказский центр медицины. Ему проводятся соответствующие исследования».

Гражданин 44 лет поступил в клинику Ингороква с жалобой на боль в области груди. Его общее состояние удовлетворительное, сообщили в министерстве. Третий пациент доставлен в «Нью госпиталь». 27-летний мужчина потерял сознание, оказавшись в массе людей. Он также в стабильном состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД Грузии: при разгоне акции у здания парламента задержаны 18 человек