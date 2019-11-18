Финикс , США, , 19:37 — REGNUM Гражданин России, раненый пограничником в американском штате Аризона при попытке незаконно пересечь границу, отказывается от контактов с российским консульством. Об этом 18 ноября сообщил журналистам источник в диппредставительстве РФ в США.

Сообщается, что с гражданином России, который проходит курс лечения в больнице в городе Гудиер (штат Аризона), была попытка связаться по телефону. Сотрудник полиции дал мужчине трубку, но тот прервал разговор.

Как пояснили в консульстве РФ, российских граждан дипломаты могут посещать только если будет выражено такое желание со стороны граждан. В случае с пострадавшим российским гражданином такой просьбы не поступало.

Американская сторона утверждает, что раненый пограничником гражданин России ранее находился под стражей в центре предварительного задержания на юге Аризоны. Он был взят под стражу после попытки вместе с беременной супругой незаконно проникнуть на территорию США из Мексики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытках российских дипломатов получить доступ к гражданину РФ, раненому сотрудником Службы пограничного и таможенного контроля США при попытке незаконно пересечь границу между США и Мексикой.

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