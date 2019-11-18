Красноярск, , 19:35 — REGNUM Неизвестный злоумышленник, похитивший почти шесть килограммов золота из офиса разыскивается полицией в Красноярске. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Информация о хищении поступила в отделение полиции 18 ноября. Неизвестный злоумышленник похитил из сейфа, расположенного в офисе в Центральном районе Красноярска 5,9 кг золота в слитках. Стоимость похищенного составляет около 18 млн рублей.

Как уточнили в полиции, золото хранилось без надлежащей охраны и в неприспособленном для этого месте.

Начато расследование обстоятельств преступления. Следственно-оперативная группа выясняет круг лиц, которые могут быть причастны к похищению.

Ранее ИА REGNUM сообщало про кражу золотых украшений у пассажира сотрудниками аэропорта в Ереване.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Еревана задержаны подозреваемые в краже украшений у пассажира