Курган, , 18:45 — REGNUM В Зауралье женщина похитила 4 млн рублей у фирмы собственного свёкра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Когда сын крупного зауральского бизнесмена скончался, свёкр взял на себя заботу о невестке и внуке. Сперва полностью их обеспечивал, вплоть до поездок за границу. Затем предложил жене умершего сына поработать у него в фирме бухгалтером.

Невестка за несколько лет похитила у фирмы свёкра 4 млн рублей. В ходе следствия она вернула часть похищенного.

Суд приговорил её за мошенничество к 4 годам 5 месяцам лишения свободы условно. Но если невестка-бухгалтер будет уклоняться от выплат похищенного, ей могут условный срок заменить на реальный.

Судебные приставы наложили арест на имущество должницы, которое будет реализовано, а также производится удержание из её заработной платы, что позволяет ежемесячно уменьшать ущерб, нанесённый фирме свёкра.