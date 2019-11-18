Красноярск, , 18:34 — REGNUM Полиция устанавливает обстоятельства хищения золота из офиса в центре Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сообщение о хищении поступило в полицию 18 ноября. По данным ведомства, неизвестный в одном из офисов в Центральном районе Красноярска похитил из сейфа примерно 5,9 кг золота стоимостью около 18 млн рублей.

Полицейские уже установили, что золото хранилось в неприспособленном для этого месте. Не были обеспечены надлежащие условия безопасности и охраны.

Обстоятельства произошедшего выясняются.