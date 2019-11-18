Брюссель, , 18:36 — REGNUM Окурок, брошенный на землю курильщиком в столице Бельгии городе Брюсселе, может обойтись бросившему в 200 евро. Такой штраф установлен здесь с 1 января 2020 года. Об этом 18 ноября сообщает телеканал VRT.

С января 2020 года полиция в Брюсселе будет внимательно следить за тем, чтобы курильщики не бросали окурки в неустановленных местах. Нарушителям грозит штраф в размере 200 евро.

В настоящее время на улицах города устанавливаются специальные мусорные урны для окурков. Их устанавливают в общественных местах, возле остановок и школ. До конца года на улицах города будет установлено 100 таких урн.

По данным минздрава Бельгии, 18% жителей страны являются заядлыми курильщиками. При этом в Бельгии действует запрет на курение в общественных местах, за нарушение предусмотрены крупные штрафы, а заведение, где будет выявлено нарушение, может быть закрыто на срок до шести месяцев.

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