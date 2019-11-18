Одесса, Украина, , 18:33 — REGNUM Вспышка вируса Коксаки зарегистрирована в общеобразовательной школе №63 в Одессе, школа закрыта на карантин. Об этом 18 ноября сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич агентству «Укринформ».

Как пояснила Буйневич, вирус Коксаки имеет все признаки ОРВИ или гриппа, но при заболевании им появляется сыпь, в первую очередь, на ладонях рук. Болезнь очень заразна и быстро поражает всех, с кем контактировал заболевший. Инфекция передаётся через продукты и воду, а также воздушно-капельным путём. Вакцины от вируса не существует.

Буйневич пояснила, что детей в образовательном учреждении нужно отравлять на карантин, если заболевает 30% учащихся. Также она призвала родителей не пускать детей с признаками респираторного заболевания на учёбу, а немедленно обращаться к врачу.

Также чиновница отметила, что если у ребёнка в учебном заведении обнаружатся признаки респираторного заболевания, то он будет помещён в изолятор медпункта до прихода родителей.

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