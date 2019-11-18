Белгород, , 18:04 — REGNUM Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия под Белгородом 18 ноября, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Грузовой автомобиль в условиях сильного тумана во время обгона протаранил встречную легковушку.

Авария произошла около 15:20 на 16 км автодороги «Крым — Комсомольский — Красиво». 53-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания», по предварительным данным, совершал обгон в условиях недостаточной видимости. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2105» под управлением 64-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира, мужчины, личности которых устанавливаются, от полученных травм скончались на месте.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. В ГИБДД напомнили о предельной осторожности и внимательности на дороге в связи с появлением тумана и измороси на территории Белгородской области.