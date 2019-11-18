Мытищи, Московская область, , 17:58 — REGNUM В городском округе Мытищи Московской области арестован 68-летний водитель, обвиняемый в убийстве мужчины. Об этом 18 ноября сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

Конфликт, в результате которого погиб 43-летний мужчина, произошёл днём 16 ноября на проезжей части в Мытищах.

«Водитель, находясь в салоне машины, через открытое окно нанёс пешеходу удар ножом в шею», — говорится в сообщении.

Пострадавший погиб на месте. Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.