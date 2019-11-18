Белозёрский район, Курганская область, , 17:57 — REGNUM В Курганской области по факту гибели женщины в пожаре проводится доследственная проверка. Трагедия произошла днём 17 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Курганской области.

Горел частный дом по ул. Заречной в деревне Тебенякское Белозерского района. После тушения на месте было обнаружено тело женщины 1941 года рождения.

Предварительно установлено, что погибла хозяйка дома. Вероятная причина пожара — нарушение правил эксплуатации печного отопления.