Белгород, , 17:53 — REGNUM На остановке общественного транспорта «Энергомаш» в Белгороде 18 ноября пассажир напал с ножом на водителя маршрутного автобуса. В результате 40-летний мужчина получил колото-резаную рану шеи и был доставлен в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Конфликт произошёл около 09:28. По предварительным данным, пассажир не оплатил проезд. Уже находясь на улице, злоумышленник ранил водителя автобуса своим ножом, после чего скрылся. Полицию и скорую помощь вызвали очевидцы. По горячим следам задержали предполагаемого преступника — 30-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу и оскорбление представителя власти. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался.

По факту причинения телесных повреждений в региональном Следственном комитете организовано проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.