Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 17:56 — REGNUM Тело альпиниста, погибшего в ущелье Гарабаши обнаружил турист в Приэльбрусье. Об этом 18 ноября сообщил журналистам начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

Спасателям поступила информация, что турист, ходивший в ущелье Гарабаши на высоте 2800 метров фотографировать панораму, заметил жёлтую куртку. Подойдя поближе, он увидел тело и позвонил в отделение полиции, а полицейские передали информацию спасателям.

Спасатели спустили тело погибшего альпиниста на поляну Азау и передали полиции. Погибший был одет как альпинист, при нём были обнаружены накидка от рюкзака и фонарик. Спасатели предполагают, что альпинист спускался по пологому склону в тёмное время суток или при непогоде и сорвался.

Личность погибшего не установлена, но Гулиев отметил, что в октябре текущего года в Приэльбрусье пропал альпинист из Днепропетровска, совершавший одиночное восхождение. Возможно, это он. После установления личности погибшего тело будет передано родственникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении сорвавшегося альпиниста в горах Карачаево-Черкесии на перевале Кара-Джаш.

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