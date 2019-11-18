Судак, Крым, 18 ноября 2019, 17:33 — REGNUM В Крыму направили в суд уголовное дело в отношении владельца катера, который в сентябре 2019 года затонул вместе с пассажирами возле Судака. Об этом 18 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
По словам правоохранителей, свою вину обвиняемый полностью признал.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября катер, направляясь из Нового Света в Коктебель с 13 туристами на борту, попал в шторм и затонул на расстоянии около 150 метров от берега. Пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без надетых и застёгнутых на них спасательных жилетов». В результате происшествия погибла 59-летняя туристка из Ростовской области.
Читайте также: В Крыму нашли тело пассажирки утонувшего катера