Судак, Крым, , 17:33 — REGNUM В Крыму направили в суд уголовное дело в отношении владельца катера, который в сентябре 2019 года затонул вместе с пассажирами возле Судака. Об этом 18 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении владельца маломерного судна «Камелот», обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (части 2 статьи 263 УК РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СК.

По словам правоохранителей, свою вину обвиняемый полностью признал.

«Перед выходом в море судоводитель не проинструктировал пассажиров о мерах безопасности во время прогулки, не обеспечил их спасательными жилетами», — добавили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября катер, направляясь из Нового Света в Коктебель с 13 туристами на борту, попал в шторм и затонул на расстоянии около 150 метров от берега. Пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без надетых и застёгнутых на них спасательных жилетов». В результате происшествия погибла 59-летняя туристка из Ростовской области.

Читайте также: В Крыму нашли тело пассажирки утонувшего катера