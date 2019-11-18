Москва, , 17:31 — REGNUM В деловом центре «Москва-Сити» произошла драка между руферами и охранниками башни «Империя», передаёт 18 ноября телеканал «РенТВ».

Молодые люди пробрались на крышу высотки, в результате произошёл конфликт с сотрудниками охраны. По данным СМИ, прибывшая на место полиция задержала 20 руферов, а позже отпустила их под подписку о невыезде.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Telegram-канал Mash уточнил, что органы правопорядка смогли задержать только шестерых молодых людей от 19 до 26 лет. Остальные участники инцидента скрылись и находятся в розыске.

По данным источника, в драке пострадал один из охранников, его увезли в больницу с ожогом глаза.