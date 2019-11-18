Москва, , 17:24 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Герасименко был лишён водительских прав Гагаринским судом города Москвы после ДТП, в котором депутат был признан виновным. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба суда.

Герасименко был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших вред здоровью потерпевшего. Ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев.

Депутат Госдумы шести созывов Герасименко («Единая Россия») попал с ДТП в конце июня текущего года на Ленинском проспекте в Москве. Герасименко, управляя автомобилем Lexus сбил мотоциклиста. Мотоциклист получил травмы средней тяжести, в том числе перелом одного из позвонков и сотрясение головного мозга.

Сам депутат в заседании не участвовал, сославшись на плохое самочувствие и прислав своего представителя, который заявил, что парламентарий вину не признаёт. Представитель депутата сослался на то, что мотоциклист, якобы, допускал опасное вождение, выполняя цирковые трюки на трассе и спровоцировал ДТП. Никаких доказательств своим доводам сторона депутата не привела.

В свою очередь, пострадавший мотоциклист самостоятельно защищал свои права, и обеспечил явку двух свидетелей инцидента. Представитель депутата заявил, что решение суда будет обжаловано, в суде аппеляционной инстанции сторона депутата будет добиваться проведения трассологической экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о согласии Госдумы на лишение депутатской прикосновенности Николая Герасименко для привлечения его к ответственности в связи с ДТП, при котором пострадал мотоциклист.

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