Пенза, , 17:04 — REGNUM В Железнодорожном районе Пензы возбуждено уголовное дело в отношении 56-летней жительницы, которую подозревают в убийстве своего сына. На допросе горожанка сообщила, что разозлилась, так как почувствовала от сына запах алкоголя, в то время как он обещал ей не пить, сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Убийство произошло 2 ноября 2019 года. Следствие полагает, что в тот день 56-летняя обвиняемая возвращалась домой в состоянии алкогольного опьянения от сожителя, с которым поссорилась.

«Вернувшись в свою квартиру, она увидела, что её сын спит. Почувствовав от него запах алкоголя, женщина разозлилась, поскольку сын обещал ей больше не употреблять алкоголь, и нанесла ему один удар ножом в грудную клетку», — считают правоохранители.

Ранение оказалось смертельным: мужчина (1987 года рождения) скончался на месте происшествия. По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обвиняемая заключена под стражу.

Отметим, что ранее в Пензенской области было завершено расследование о покушении на убийство, где фигурантом уголовного дела стал житель Башмаковского района, пострадавшей — его бывшая супруга. Следствие полагает, что вечером 30 апреля 2019 года обвиняемый приехал в поселок Спиртзавод, чтобы навестить свою несовершеннолетнюю дочь. 1 мая он употреблял спиртное, в этот же день между ним и бывшей супругой произошел конфликт. Следствие полагает, что обвиняемый нанес не менее девяти ударов отвёрткой, затем — ножом. Женщина была госпитализирована, где ей оказана необходимая медицинская помощь.