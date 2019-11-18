Манила, , 16:59 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,8 произошли в районе Филиппинских островов, сообщает 18 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано возле острова Минданао. Его эпицентр находился на три км юго-восточнее населённого пункта Сан-Винсенте.

Очаг сейсмических толчков залегает на глубине 10 км.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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