Манила, 18 ноября 2019, 16:59 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,8 произошли в районе Филиппинских островов, сообщает 18 ноября Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано возле острова Минданао. Его эпицентр находился на три км юго-восточнее населённого пункта Сан-Винсенте.
Очаг сейсмических толчков залегает на глубине 10 км.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4 произошло на севере Малуку