Краснодар, , 16:54 — REGNUM Более 360 человек патрулируют въезды в лесные массивы на Кубани в связи с особым противопожарным режимом, действующим на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Противопожарный режим действует на территории всего края. По поручению губернатора региона въезды в лесные массивы взяты под круглосуточное патрулирование — к нему привлечены более 360 человек, в том числе казаки и представители народных дружин.

В настоящее время на территории Краснодарского края действующими остаются два природных пожара, в Мостовском и Туапсинском районах. Сложной остаётся ситуация в Сочи. Площадь возгораний за неделю снизилась более чем в пять раз — со 100 до 19 га. В ликвидации пожаров участвуют более 300 человек.

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