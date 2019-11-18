Ростов-на-Дону, , 16:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону продлён арест бывшему руководителю ростовского филиала Россельхозбанка и экс-депутату донского парламента Игорю Пятигорцу. Подозреваемый в мошенничестве банкир останется под стражей до 15 февраля 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Пятигорец был задержан силовиками в апреле 2019 года. Мужчину подозревают в мошенничестве. Ущерб, причинённый банку, оценивается в 160 млн рублей.

Напомним, в 2017 году несколько сотрудников банка стали фигурантами уголовного дела о хищении около 200 млн рублей. Преступление было совершено в период, когда Пятигорец возглавлял региональный филиал Россельхозбанка.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший депутат ЗС Ростовской области останется под арестом