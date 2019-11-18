Киров, , 16:44 — REGNUM В Тужинском районе Кировской области суд вынес решение по делу в отношении 19-летнего парня, которого обвинили в вовлечение школьницы в распитие алкоголя. Суд прекратил дело, назначив 5 тыс. рублей штрафа, сообщает прокуратура Кировской области.

Дело рассматривал Яранский районный суд. Фигурантом уголовного дела стал 19-летний житель Тужинского района, которому инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции»).

«Судом установлено, что с мая по июль 2019 года он вовлёк 15-летнюю воспитанницу одной из школ в систематическое употребление (распитие) алкогольной продукции», — говорят в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что принятии решения суд учёл общественную опасность содеянного, данные о личности осуждённого и совокупность смягчающих обстоятельств, прекратив уголовное дело и назначив 5 тыс. рублей штрафа. Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, что нарушение уголовного кодекса по указанной выше статье наказывается обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.