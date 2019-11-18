Воронеж, , 16:41 — REGNUM Уголовное дело в отношении водителя, сбившего насмерть активиста «Дорожного контроля», передано в Левобережный районный суд Воронежа, сообщил 18 ноября ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. 27-летний мужчина проходит обвиняемым по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 11 мая 2019 года в 23:55 обвиняемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем ВАЗ-21 103, на регулируемом перекрестке по улице Лебедева столкнулся с Daewoo Nexia, под управлением 29-летнего водителя — последний остановился на запрещающий сигнал светофора. Через несколько дней водитель скончался от полученных травм в больнице. Погибший мужчина оказался активистом общественного движения «Дорожный контроль».

В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу. За пьяную аварию со смертельным исходом водителю грозит до семи лет лишения свободы.