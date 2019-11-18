Париж, , 17:21 — REGNUM Конфликт, перешедший в стрельбу, произошёл в Париже рядом с Елисейскими полями. Об этом 18 ноября сообщила газета Le Parisien.

Инцидент произошёл на улице Понтийё, расположенной параллельно Елисейским полям. Здесь находятся около полутора десятков ночных клубов, в которых периодически возникают драки, несмотря на особый контроль, установленный полицией за этой улицей.

Конфликт возник в клубе Trust, затем участники конфликта переместились на улицу, где завязалась драка и было сделано несколько выстрелов.

Приехавшая на вызов полиция задержала несколько участников драки и изъяла брошенный на месте происшествия пистолет. Один из участников конфликта получил ранения и был госпитализирован.

Отмечается, что в клубы на улице Понтийё проносить оружие строго запрещено, при входе проводится досмотр посетителей. Поэтому участники конфликтов, возникающих в клубе теперь выходят на улицу и идут на стоянку к автомобилям, в которых находится оружие. С оружием в руках они сводят счёты с другими участниками конфликта в помещении стоянки либо прямо на улице.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую открыл неизвестный злоумышленник в баре Марселя во Франции. Пострадали шесть посетителей заведения.

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