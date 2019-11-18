Элиста, , 16:27 — REGNUM Один человек погиб в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в столице Калмыкии Элисте 17 ноября, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Элиста»

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Элиста» при обследовании бытового газового оборудования выявили самовольное подключение ранее отключенного проточного газового водонагревателя без устранения причин отключения (выявленных ранее нарушений). По данному происшествию ведется проверка», — сообщили в компании.

По данным РИА «Калмыкия», погибшим оказался юный спортсмен — воспитанник Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва, член сборной России по каратэ, победитель Первенства Европы по олимпийскому каратэ в 2018 году, Первенства России и ЮФО в 2017 году, Первенства Европы по восточному боевому единоборству в 2016 году, Первенства России по восточному боевому единоборству в 2016 году.