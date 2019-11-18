Элиста, , 16:17 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере возбуждено в отношении бывшего главы Элисты Вячеслава Намруева и бывшего депутата Элистинского городского собрания Игоря Мальмакова. Оба проходят по делу в качестве подозреваемых. О возбуждении дела 18 ноября сообщила пресс-служба СУ СКР по республике Калмыкия.

По версии следствия, подозреваемые с декабря 2017 по май 2018 года получили взятку в виде земельного участка общей площадью 418 кв. метров за обеспечение беспрепятственного принятия решения Элистинским городским собранием о внесении изменений в Генеральный план Элисты, а также Правила землепользования и застройки Элисты. Оба подозреваемых задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Намруева по статье о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2014—2015 году бывший глава горсобрания «совершил ряд последовательных действий», в результате которых автомобиль Toyota Camry, находившийся в муниципальной собственности, стал принадлежать его родственнику.

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