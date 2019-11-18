Марсель, Франция, , 16:09 — REGNUM 22-летний мужчина был убит, а пятеро других ранены в перестрелке в Марселе, сообщает Le Figaro.

Известно, что пять других человек получили ранения, некоторые из них были госпитализированы, некоторые из них отправились в больницу.

Согласно предварительной информации, собранной следователями судебной полиции Марселя, предполагаемые преступники были замечены в автомобиле марки Renault. Транспортное средство, соответствующее этому сообщению, было найдено после преступления, сгоревшим.

Напомним, 15 сентября этот город уже подвергся нападению с применением насилия. Тогда восемь человек в возрасте от 22 до 40 лет получили ранения.