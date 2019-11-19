Раменское, Московская область, , 12:40 — REGNUM В Раменском задержали 30-летнюю приезжую из Туркестана, подозреваемую в распространении тяжелых наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

У женщины изъяли 270 свертков с героином общей массой 800 г. Подозреваемая сообщила сотрудникам полиции, что сделала так называемую «закладку» с наркотиками в урне около одного из жилых домов. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

«Сотрудниками полиции в результате осмотра места происшествия в контейнере был обнаружен и изъят 151 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином. Кроме того, полицейскими по месту временного проживания правонарушительницы было обнаружено и изъято ещё 119 свертков с аналогичным содержимым», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.