Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростовской области зарегистрирован четвёртый с начала 2019 года случай заболевания бешенством. Как уточнили ИА REGNUM в донской ветеринарии, специалисты выявили опасный вирус у волка. В ближайшее время в Песчанокопском районе установят карантин.

В настоящее время специалисты совершают обход личных подсобных хозяйств для вакцинации скота и домашних животных против бешенства. В местах обитания диких животных на территории Песчанокопского района дополнительно разложено более 4,5 тыс. доз вакцины.

По информации ведомства, в 2017 году в Ростовской области было зарегистрировано 34 случая заболевания бешенством у животных, в 2018 году — десять.