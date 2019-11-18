Луганск, 18 ноября 2019, 15:41 — REGNUM Боевика ВСУ избил командир за то, что тот не пошёл искать спиртное, сообщил 18 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что пострадавший с переломами рёбер и закрытой черепно-мозговой травмой попал в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат народного совета ДНР Владимир Медведев заявил, что украинские власти превращают свою страну в «дикое поле», желая того же ДНР и ЛНР.
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