Луганск, , 15:41 — REGNUM Боевика ВСУ избил командир за то, что тот не пошёл искать спиртное, сообщил 18 ноября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«16 ноября командиром взвода третьего батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в состоянии алкогольного опьянения, был избит подчинённый солдат, за то, что отказался искать добавки спиртного для своего командира», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что пострадавший с переломами рёбер и закрытой черепно-мозговой травмой попал в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат народного совета ДНР Владимир Медведев заявил, что украинские власти превращают свою страну в «дикое поле», желая того же ДНР и ЛНР.

Читайте также: Команда Зеленского превращает Украину в «дикое поле» — депутат НС ДНР