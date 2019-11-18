Самара, , 15:40 — REGNUM Автомобиль «Ока» с трупом в багажнике обнаружили в реке Чапаевка Самарской области местные жители. Об этом 18 ноября сообщает телеграмм-канал «Самарский городовой» со ссылкой на свой источник.

По данным источника, в багажнике найденной автомашины находился труп 60-летнего владельца автомобиля. На голове у него были обнаружены рубленые раны.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 32-летнего жителя п. Подъем-Михайловка.

По предварительным данным, задержанный уже дал признательные показания.