Донецк, , 15:35 — REGNUM Украинские силовики могут устроить пожары на складах ВСУ, чтобы скрыть недостачу, сообщили 18 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

По данным разведки ДНР, командование украинских формирований приказало провести проверку до 25 ноября

«Данная проверка была инициирована после обнаружения на складе РАВ 128-й бригады в районе населенного пункта Карловка недостачи стрелкового оружия в количестве 73 единиц и 46 тротиловых шашек», — сказано в сообщении.

В Народной милиции ДНР предполагают, что боевики ВСУ могут умышленно устроить пожары на объектах хранения взрывоопасных веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате очередного пожара на территории военных складов возле города Балаклея погибли два члена ВСУ, ещё пятеро получили ранения.

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