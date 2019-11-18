Донецк, 18 ноября 2019, 15:35 — REGNUM Украинские силовики могут устроить пожары на складах ВСУ, чтобы скрыть недостачу, сообщили 18 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
По данным разведки ДНР, командование украинских формирований приказало провести проверку до 25 ноября
В Народной милиции ДНР предполагают, что боевики ВСУ могут умышленно устроить пожары на объектах хранения взрывоопасных веществ.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате очередного пожара на территории военных складов возле города Балаклея погибли два члена ВСУ, ещё пятеро получили ранения.
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