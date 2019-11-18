Венеция, Италия, , 15:23 — REGNUM Жители России перечислили посольству Италии в Москве €1 млн после рекордного за полвека наводнения. Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, сообщает 18 ноября агентство ANSA.

Отмечается, что итальянский МИД призвал свои посольства в других странах начать сбор пожертвований на ликвидацию последствий наводнения.

Как передавало ИА REGNUM, уровень воды в результате наводнения, которое произошло в Венеции в ноябре, достиг уровня 187 см выше уровня моря при норме — 80 см. Вскоре вода спала, но в городе происходят новые наводнения.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за наводнения в Венеции могут разрушиться мозаики собора Святого Марка