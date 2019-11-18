Ямусукро, , 15:20 — REGNUM Полиция Кот-д'Ивуара конфисковала более 200 тонн поддельных лекарств в Абиджане, арестовав четырех подозреваемых в преступлении, в том числе одного гражданина Китая. Об этом передает информационное агентства AFP со ссылкой на сообщение полиции в субботу, 16 ноября.

По словам представителя полиции, лекарства были обнаружены в двухэтажном доме с подвалом. У многих конфискованных препаратов была китайская упаковка, добавил он.

По данным журналистов агентства, около 42% медикаментов, распространяемых в странах Африки к югу от Сахары, являются поддельными.

В отличие от незаконной торговли наркотиками, продажа поддельных лекарств остается в значительной степени безнаказанной, что считается незначительным преступлением, связанным с нарушением интеллектуальной собственности, отмечают журналисты. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поддельные лекарства вызывают более 100 000 смертей в год в Африке.