с.Лубнице, , 15:52 — REGNUM 18 ноября был задержан 27-летний мужчина, который похитил своего 51-летнего отца в польском местечке Лубнице в Свентокшиском воеводстве и увёз в неизвестном направлении. Об этом сообщает польское новостное агентство Onet.

Задержание было произведено полицией Свентокшиского воеводства. Пресс-секретарь полиции Свентокшиского воеводства Камиль Токарский заявил: «Известно, что этот 27-летний мужчина недавно вышел из психиатрической клиники. Мы не знаем его намерений».

Сообщается, что похищенный отец ещё не найден. Его поиски были возобновлены утром 18 ноября, в ходе них используются поисковые собаки, дроны и вертолет.