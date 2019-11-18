Новочеркасск, Ростовская область, , 15:16 — REGNUM Сотрудники следственного управления СКР по Ростовской области выясняют обстоятельства гибели мальчика в карете скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 18 ноября.

«Назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка, а также причинно-следственная связь между действиями конкретных медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями», — уточнили в региональном следкоме.

ИА REGNUM напоминает, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла в Новочеркасске. Мальчик, госпитализированный с высокой температурой, скончался в карете скорой помощи.

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