Вена, , 15:09 — REGNUM В результате обильных снегопадов и дождей многие дороги в Австрии оказались заблокированными. Об этом 18 ноября предупредили на сайте Австрийского клуба авто‑ и мототуристов (OeAMTC).

Сообщается, что обильные осадки привели к сходу лавин, падению деревьев и селевым потокам. Движение перекрыто или ограничено на автомагистралях в Зальцбурге, Тироле, Восточном Тироле, Каринтии и большей части Штирии.

Прогноз погоды на ближайшие время не позволяет надеется на улучшение обстановки. В попавших под снегопад районах местные власти объявили самый высокий уровень опасности.

Напомним, 14 ноября о лавинной опасности предупредили жителей Камчатки.