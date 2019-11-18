Уфа, , 15:07 — REGNUM Перекачка сточных вод из всех четырех котлованов-отстойников, которые специально построили для сбора промышленных стоков завода «Полиэф» в Башкирии, полностью завершена. Об этом сообщил председатель республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве Башкирии, 18 ноября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, данные работы были закончены 17 ноября. Кроме этого, было выполнено частичное выполаживание придонных котлованных грунтов. В настоящее время завод «Полиэф» ведет работу по разработке проекта рекультивации загрязненных земель.

Фарит Гумеров также отметил, что в реке Изяк и ручье Казмышла осуществляется постоянный мониторинг качества воды. По его словам, анализ качества воды в этих водоемах соответствуют нормативам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авария на заводе «Полиэф» произошла 9 октября. Тогда из-за разрушения стенки резервуара произошла утечка 8 тысяч кубометров промышленных стоков.