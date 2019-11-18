Воронеж, , 14:59 — REGNUM 65-летний житель Воронежа признан виновным в убийстве своего знакомого, ближайшие восемь лет пенсионеру предстоит провести в колонии строгого режима, сообщила ИА REGNUM 18 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Как установлено судом и следствием, вечером 1 марта 2019 года мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, ножом и вилкой убил своего 58-летнего знакомого. Ссора между мужчинами произошла в квартире одного из домов по улице Строителей города Воронежа.

Сам обвиняемый на этапе предварительного следствия вою вину признавал в полном объёме. Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.