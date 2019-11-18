Тюмень, , 14:37 — REGNUM В Тюмени с утра загорелась кровля пятиэтажного дома на ул. Республики, 86. Повреждено 20 кв. м деревянной обрешётки крыши. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Тюменской области.

Ликвидация горения кровли на ул. Республики, 86 Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Вызов поступил 18 ноября 2019 года в 9:50 по местному времени (7:50 мск). На месте происшествия работали 30 человек личного состава, было задействовано 11 единиц пожарной техники.

Огонь ликвидировали через полтора часа. Жильцы, покинувшие свои квартиры, вернулись обратно домой. Причины и ущерб пожара устанавливаются.