Кейптаун, , 14:35 — REGNUM Работнику почты Луанде Бота дали три пожизненных срока за изнасилование и убийство 19-летней студентки, которое стало символом гендерного насилия, с которым регулярно сталкиваются женщины в ЮАР. Об этом передает CNN Africa.

В пятницу, 15 ноября, Верховный суд Кейптауна постановил, что Бота будет отбывать пожизненное заключение за убийство и два пожизненных заключения за изнасилование. Он признал себя виновным по обвинению в начале ноября этого года.

По данным следствия, в августе 2019 года Бота изнасиловал и убил девушку, когда она пошла забирать посылку в почтовом отделении Кейптауна, где он работал.

«Он изнасиловал ее, но она сопротивлялась. Он ударил ее тяжелым предметом по голове, а затем запер ее тело в сейфе почтового отделения», — сказал представитель Национальной прокуратуры ЮАР Эрик Нтабазалила.

По словам прокуроров, 42-летний работник почты признался в совершении преступления и в ходе следственного эксперимента привел полицию туда, где он бросил тело.

В ответ на решение суда в правительстве заявили, что приговор Боте послужит предупреждением дальнейшей вспышки насилия, однако многие южноафриканские женщины выразили разочарование в связи с тем, что его не приговорили к смертной казни.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения от 2016 года, в ЮАР зафиксирован четвертый среди 183 стран уровень смертности среди женщин, связанный с насилием. Этот показатель выше только в Гондурасе, на Ямайке и в Лесото.

В прошлом году в ЮАР были убиты более 2700 женщин и 1000 детей, а в период с 2018 по 2019 год было зарегистрировано 30 626 случаев изнасилования, по данным местной полиции.