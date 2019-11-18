Конин, , 14:29 — REGNUM 17 ноября в городе Конине в Польше перед зданием городской полиции прошли беспорядки в связи с убийством 21-летнего мужчины, совершенным полицейским. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia Fakty.

Собравшиеся на протяжении часа выкрикивали нецензурные слова в адрес полиции, бросали в них бутылки и камни. Полицейские применили слезоточивый газ по отношению к митингующим, также был сделан предупредительный выстрел из гладкоствольного оружия.

Пресс-секретарь полиции города Конин Марчин Янковский сообщает: «В связи с происшествием были задержаны семь человек, трое из них несовершеннолетние».